На 17-м Международном аэрокосмическом салоне FIDAE-2012 покажут Су-35

Компания «Сухой» представит на 17-м Международном аэрокосмическом салоне FIDAE-2012 многофункциональный истребитель поколения «4++» Су-35. Авиасалон в Чили открывается 27 марта.

На стенде Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в состав которой входит холдинг, будет выставлена модель самолета. Посетители выставки и специалисты смогут ознакомиться с его тактико-техническими характеристиками, а военные - обсудить с представителями «Сухого» перспективы поставки самолета вооруженным силам стран региона.

В настоящее время компания ведет переговоры с иностранными заказчиками, заинтересованными в перевооружении своих ВВС. Самолеты Су-35 планируются к поставке в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки. Заключение новых контрактов позволит поддержать высокую конкурентоспособность России на мировом рынке истребителей до выхода в 2016-2025 г. г. на рынок истребителя пятого поколения.

Серийное производство Су-35C ведется на заводе «Сухого» - Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении имени Ю.А. Гагарина» (КнААПО) в соответствии с заключенным в 2009 г. государственным контрактом на поставку министерству обороны РФ в период до 2015 г. 48 самолетов.

В настоящее проводятся государственные совместные испытания самолета. В марте 2012 года на ГСИ был передан четвертый серийный Су-35С.

На Су-35-1,2 выполнены предварительные летные испытания, в ходе которых были полностью подтверждены основные установленные летно-технические характеристики комплекса бортового оборудования и характеристики сверхманевренности, проверены характеристики устойчивости и управляемости, характеристики силовой установки, работа навигационной системы. Достигнутая максимальная скорость у земли составляет 1400 км, на высоте – 2400 км\ч., потолок - 18 тыс. м. Дальность обнаружения целей в режиме «воздух»-«воздух» - свыше 400 км.

Это существенно превышает аналогичный показатель стоящих на вооружении самолетов. Бортовая РЛС позволяет обнаруживать и сопровождать несколько целей на дальности свыше 80 км. В рамках летных испытаний на истребителях совершено более 400 полетов. Комплекс готов к прохождению испытаний на боевое применение.

Анализ выполненного объема работ позволяет уже сегодня сделать вывод о том, что Су-35/Су-35С обладает значительно лучшими летно-техническими характеристиками по сравнению со стоящими на вооружении машинами-аналогами, а установленный комплекс бортового оборудования позволяет решать более широкий круг задач, определенных тактико-техническим заданием. Заложенные в самолете потенциальные характеристики позволят превосходить все тактические истребители поколения 4 и 4 + типа “Rafale” и EF 2000, модернизированные истребители типа F-15, F-16, F-18, F-35 и противодействовать самолету F-22A. Продукция ОАК представлена на авиасалоне в Чили самолетами военной и гражданской авиации, выпускаемыми предприятиями корпорации. Кроме Су-35 на стенде будут выставлены модели Як-130, «Сухой Суперджет 100» и MC-21.