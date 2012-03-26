Повторная переаттестация МВД не улучшит ситуацию

Член комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев считает, что повторная переаттестация сотрудников полиции, о вероятности проведения которой сообщил замглавы МВД России Сергей Герасимов, не улучшит ситуацию в структурах МВД и не даст желаемого результата.

Владимир Васильев выразил мнение, что "аттестация - это формальная процедура. Документы подготовлены вчера. Рассматриваются они сегодня. Мы уже провели одну аттестацию. Я сам не раз проходил аттестацию и знаю, что они обязательно сказываются на работоспособности коллектива". Он также добавил, что "система МВД серьезно проседает. Раскрываемость, целый ряд вопросов с организацией работы сегодня выстроены не идеально. Так бывает при перестройке. Если мы сейчас создадим перманентную аттестацию, то результаты будут еще хуже".

Политик также считает, что механизма, который позволит вычислить всех недостойных службы в полиции, не существует. Однако это можно сделать, но только после проведения практической работы, которая будет направлена на взаимодействие с населением. Депутат ГД РФ сказал, что "многих неблагонадежных людей выявить сложно: они совершают свои поступки скрыто. Только проверка жизнью сможет вычистить систему от таких сотрудников".

Кроме того, Владимир Васильев заявил, что "нельзя закручивать все больше и больше спираль напряженности вокруг ситуации в Казани. Если ребенка бить каждый день по голове, он не станет мужчиной", - цитирует депутата РИА Новости.