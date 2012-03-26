Росавиация обещает снизить цены на авиабилеты в Минск

Снятие всех ограничений в воздушном сообщении между Российской Федерацией и Республикой Беларусь позволит значительно снизить стоимость авиабилетов для пассажиров, сообщает в понедельник Росавиация.

"АН" писали, что авиасообщение между двумя союзными государствами было сегодня фактически прервано на несколько часов. Российские авиавласти отозвали разрешение у белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение полетов в Москву. В ответ Белоруссия отозвала разрешение на полеты в Минск у всех российских перевозчиков. Чуть позже в понедельник стороны договорились снять запрет на авиасообщение между Минском и Москвой до четверга, 29 марта.

Минтранс Белоруссии утверждал, что авиасообщение с РФ было прервано по вине российской стороны, которая хочет иметь коммерческое преимущество для своих авиакомпаний, то есть получить разрешение на большее количество рейсов в Минск.

Как отмечает российское ведомство, соглашение с Беларусью не предусматривает какого-либо регулирования по количеству полетов и количеству авиакомпаний как для белорусской, так и для российской сторон в воздушном сообщении между нашими странами.

В последний зимний сезон до 25 марта 2012 года, согласно договоренностям, российские и белорусская авиакомпании имели право выполнять по 35 рейсов в неделю. "Белавиа" летала по 5 раз в сутки, а с российской стороны – каждый день по 1 рейсу выполняли авиакомпании "ЮТэйр" и С7 ("Сибирь"), и 3 рейса – "Аэрофлот".

Белорусская сторона административными мерами попыталась сократить количество рейсов российских авиакомпаний с 35 до 28 рейсов в неделю.

Такие меры белорусская сторона пыталась реализовать несмотря на то, что многие пассажиры указанных российских авиаперевозчиков заранее приобрели билеты для полетов по маршрутам Москва-Минск или Минск-Москва.

Для достижения взаимных договоренностей авиационные власти проводили переговоры по вопросам воздушного сообщения между столицами наших государств на различных уровнях, отмечает Росавиация.

Предварительные договоренности были достигнуты только в понедельник утром 26 марта.

До закрепления своих договоренностей в установленном порядке стороны приняли решение в интересах пассажиров российских и белорусской авиакомпаний подтвердить полеты между Москвой и Минском в полном объеме по 5 рейсов в сутки до 29 марта, когда должны состояться переговоры сторон в Москве.