В Удмурдии расследование деятельности ОАО "Химпром", входящего в холдинг "Ренова оргсинтез" Виктора Вексельберга, после слива токсичных отходов близ поселка Балезино планирует провести следственное управление СКР по республике.

По словам руководителя СУ СКР по республике Владимира Никешкина, в рамках ранее возбужденного уголовного дела в связи со сливом токсичных отходов есть шестеро подозреваемых. Никешкин уточнил, что двое из них - жители Татарстана и четверо - жители Удмуртии. Он заметил, что в ближайшую неделю им будет предъявлено обвинение.

На совещании в понедельник глава Удмуртии Александр Волков задался вопросом в адрес следственных органов о том, почему привлекаются к ответственности мелкие участники, а не главный виновник, которым является само предприятие, передает Интефакс.

"АН" писали, 24 марта глава администрации Балезинского района Сергей Наговицын ушёл в отставку. Тем временем спасатели ведут работы по загрузке токсичных отходов в специальные емкости.

Напомним, с 22 марта в Балезинском районе республики был введен режим ЧС.

По данным следственного управления СК РФ по Удмуртии, в конце декабря прошлого года токсичные отходы в шести цистернах прибыли на железнодорожную станцию Балезино с Новочебоксарского завода "Химпром", который входит в в группу компаний "Ренова-Оргсинтез". На станции Балезино отходы были незаконно переданы предприятию ООО "ПЭК Ленхиммаш" (Санкт-Петербург), не имеющему соответствующей лицензий.