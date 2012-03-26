Роспотребнадзор обнаружил своё слабое звено - Управление по Москве

В Роспотребнадзоре недовольны руководством столичного управления ведомства. Служебное расследование выявило целый букет нарушений в разных областях - от кадровой политики до исполнения законодательства по противодействию коррупции.

"В ходе проверки установлены существенные нарушения в организации деятельности управления по обеспечению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и контроля в сфере защиты прав потребителей, осуществлению кадровой политики, исполнению законодательства по противодействию коррупции", - сообщил в понедельник сайт Роспотребнадзора, передает Интерфакс.

"В настоящее время проводится служебное расследование в целях оценки действий руководителя управления по соблюдению требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов", - заявили в Роспотребнадзоре.

"Поскольку руководителем управления так и не организована надлежащим образом работа управления по организации деятельности управления Роспотребнадзора по Москве по осуществлению возложенных задач и функций, а также учитывая тот факт, что за последние два года к руководителю управления неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия, на заседании коллегии Роспотребназора принято решение об укреплении руководства управления Роспотребнадзора по Москве", - сообщили в ведомстве.

В сообщении говорится, что руководителю управления Роспотребнадзора по Москве Николаю Филатову за последние два года были объявлены два выговора и предупреждение о неполном служебном соответствии.