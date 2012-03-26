Обнародована сумма, которую потратят на инаугурацию президента РФ

В понедельник на портале госзакупок обнародована сумма, которую Управление делами президента РФ готово потратить на обслуживание кремлевских приемов, связанных со вступлением в должность вновь избранного президента России.

Согласно заявке, размещенной на сайте госзакупок, на инаугурацию президента и празднование Дня России запланировано потратить до 26 миллионов рублей.

Кроме того, объявлен конкурс на обслуживание госприемов, посвященных 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, празднованию Дня народного единства, встрече Нового 2013 года, приеме Госсовета России, посвященном встрече Нового 2013 года, с участием высших должностных лиц РФ.

На все эти мероприятия, в которых предположительно, примут участие около тысячи человек, планируется потратить 38 миллионов рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 апреля 2012 года, а подведение итогов назначено на 26 апреля. В документе, опубликованном на сайте госзакупок отмечается: "Участник конкурса должен представить... разработанные варианты меню на обслуживание государственных приемов с приложением концепции, сценария и схемы организации обслуживания государственных приемов, графических схем расстановки столов и буфетов-баров, фотографий сервировки столов, расчет посуды, образцов форменной одежды и столовой посуды".