Булавин не видит причин для отставки главы полиции Татарстана Сафарова

Замглавы МВД РФ Сергей Булавин считет, что причин для отставки главы МВД по Татарстану Асгата Сафарова пока нет. Выступая в понедельник в Общественной палате России он сказал: "Как мы Сафарова уберем? За что? Давайте, хоть виновность его определим".

Булавин заверил, если вина Сафарова в чем-либо противозаконном будет доказана, то в отношении него будут приняты соответствующие меры.

Напомним, ряд правозащитников и политиков требуют отставки главы МВД по Татарстану Асгата Сафарова после инцидента в казанском отделе полиции "Дальний", где полицейские замучили до смерти задержанного мужчину.

Сразу после ЧП в глава МВД РФ Рашид Нургалиев объявил Сафарову выговор.В настоящее время в Татарстане работает комиссия центрального аппарата МВД РФ.

Общественная палата РФ получила книгу главы МВД Татарстана Асгата Сафарова "Закат казанского феномена", проанализирует мемуары генерала и даст свое заключение о ней.

"АН" сообщали, что адвокат Анатолий Кучерена считает, если действительно Сафаров в своих мемуарах объяснил "средневековую жестокость" как "назидание всем остальным", то такомусотруднику МВД, тем более занимающему руководящую должность, не место в полиции.

Сафаров издал мемуары в феврале этого года, но широкий резонанс их публикация вызвала только после "дела Назарова". На страницах книги министр негативно отзывается об отмене смертной казни, которая, по его мнению, с точки зрения государства, была достойным наказанием убийце.