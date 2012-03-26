Илья Барабанов: Наталья Морарь вернулась в Россию

В Москву прилетела журналистка The New Times Наталья Морарь. Гражданка Молдавии, бывшая сотрудница фонда Ходорковского "Открытая Россия" смогла попасть в Россию впервые с 2007 года, когда ей было отказано во въезде.

"Господи, мы сделали это. Мы прилетели с Наташей в Москву, прошли границу и едем в редакцию", - сообщил муж Морарь, редактор журнала The New Times Илья Барабанов, передает Би-Би-Си.

В декабре 2007 года журналистку, прибывшую в московский аэропорт "Домодедово" из зарубежной командировки, отказались выпускать из здания, сославшись на "распоряжение ФСБ"."4 года и 3 месяца. Полторы тысячи дней", - подсчитал Барабанов время, проведенное активисткой за пределами России.

В феврале 2008 года Морарь попыталась повторно въехать в Россию, проведя несколько дней с мужем в "Домодедово", однако тогда разрешение так и не было получено.

Напомним, Наталья Морарь является автором серии публикаций The New Times о так называемой "черной кассе Кремля", из которой якобы финансируются российские политические партии. Ранее девушка сотрудничала с фондом Михаила Ходорковского "Открытая Россия", а затем являлась пресс-секретарем оппозиционной коалиции "Другая Россия".