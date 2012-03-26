Джеймс Кэмерон вышел в Интернет со дна Марианской впадины?
26 марта 2012, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитому кинорежиссеру Джеймсу Кэмерону удалось достичь самой глубокой точки Марианской впадины и успешно вернуться на поверхность. Во время погружения создатель «Титаника» и «Аватара» описывал путешествие в своём микроблоге в Twitter.
Спускаясь в одноместном батискафе океанические дебри, Кэмерон написал в своем микроблоге: «Только что достиг самого дна. Никогда осознание этого факта не было столь приятным».
Журналисты не могут объяснить, каким образом режиссеру удалось выйти в Интернет с такой глубины, передает Вести.ру.
Напомним, космонавты, работающие на МКС получили возможность напрямую обновлять свои микроблоги лишь в 2010 году. До этого космонавты отправляли свои «твиты» сотрудникам особого космического штаба на Земле, которые за них публиковали послания в микроблогах работников станции.
Покорителя Бездны Челленджера – Кэмерона - хотят наградить за проделанную работу. Ему собираются вручить денежную премию в размере десяти миллионов долларов, передает CNN.
Он стал третьим человеком в истории, которому удалось погрузиться на глубину в 11 километров. Ранее это удавалось лишь экипажу батискафа «Триест», состоявшему из швейцарского инженера Жака Пикара и американского военного Дона Уолша, которые в 1960 году стали первыми покорителями самой низкой точки Мирового океана.
Представители основанной в 1995 году некоммерческой организации X Prize Foundation заявили, что собираются выплатить Джеймсу Кэмерону 10 миллионов долларов в качестве премии за повторение установленного «Триестом» рекорда. Учредители премии собирались вдохновить современников на исследование дна Тихого океана. Но Кэмерон заявил, что деньги ему не нужны.