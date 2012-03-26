Участницы Pussy Riot написали письмо патриарху Кириллу

Участницы феминистской панк-группы Pussy Riot написали письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. По словам девушек, своей скандальной акцией 21 февраля в храме Христа Спасителя в Москве они хотели выступить в защиту святынь.

"Горячая и искренняя молитва не может быть глумлением и святотатством, в какой бы форме она ни происходила, а потому нельзя говорить, что мы оскверняли святыню, что мы глумились над святыней", - говорится в письме певиц из Pussy Riot. В самом начале письма они приводят цитату из Евангелия: "Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное".

Так участницы феминистской панк-группы отреагировали на произнесенную в субботу, 24 марта, проповедь патриарха Кирилла, передает Интерфакс.

Священнослужитель в своей проповеди говорил: "Нет у нас будущего, если мы начинаем глумиться перед великими святынями, и если это глумление кому-то ложится на душу как некая доблесть, как некое выражение политического протеста, как некое уместное действие или как безобидная шутка".

Напомним, участницы скандальной феминистской группы Pussy Riot проникли в храм Христа Спасителя и устроили мини-концерт перед иконостасом. Перед царскими вратами девушки из панк-группы развернули свое оборудование и запели песню с неприличным названием.

Сергей Лавров заявил о том, что Россия не делает ничего такого в контексте продвижения своих интересов, что противоречило бы защите прав и свобод своих граждан. Выступлением группы Pussy Riot глава МИД РФ назвал святотатством.