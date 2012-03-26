Страховая компания "Ингосстрах" объявила о начале осуществления выплат пострадавшим клиентам туристической фирмы "Ланта-тур вояж". Завершено формирование реестра поступивших требований и все готово для начала выплат.

В ближайшее время будут опубликованы пропорции выплат по заявленным требованиям, сообщает "Ингосстрах".

"Согласно законодательству, при одновременном обращении нескольких туристов, общая сумма требований по которым превышает страховую сумму, выплата производится пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях к сумме финансового обеспечения", - пояснили страховщики.

Выплаты страхового возмещения будут осуществляться в безналичной форме по предоставленным в страховую компанию банковским реквизитам, передает ИТАР-ТАСС.

В целях скорейшего получения страховых выплат "Ингосстрах" просит всех пострадавших туристов в кратчайшие сроки предоставить оригиналы платежных документов, подтверждающих реальный ущерб (чеки, счета, квитанции).

Напомним, туроператор "Ланта-тур вояж" прекратил работу 27 января после отказа одного из основных кредиторов оператора — "Мастер-банка" предоставить ей кредит в 30 миллионов рублей. На тот момент за границей находились более 3 тысяч туристов. Многие из них столкнулись с проблемами из-за неоплаченного туроператором проживания в отелях.

31 января глава правительства Владимир Путин поручил главе Минспорттуризма Виталию Мутко урегулировать проблемы. 1 февраля ВТБ подписал соглашение с "Ланта-тур" о выделении кредита размером 7 миллионов долларов сроком на 5 лет, чтобы туроператор смог расплатиться по долгам.

По данным Ростуризма, последние клиенты "Ланта-тур" вернулись на Родину 12-13 февраля.