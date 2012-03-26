В СК РФ поступают тысячи жалоб на действия силовиков

Руководитель главного организационно-инспекторского управления Следственного комитета России Анатолий Коротков сообщил, что в СК РФ поступают тысячи жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов. По его словам, в 2011 году было принято более 78 тысяч заявлений.

На заседании Общественной палаты РФ Анатолий Коротков рассказал: "Могу сообщить, что в 2011 году в Следственный комитет поступило более 78 тысяч обращений и заявлений на действия сотрудников. По 64 тысячам вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовных дел, четыре тысячи передали по подследственности, возбудили более четырех тысяч уголовных дел".

По его словам, Следственный комитет реагирует практически на все сообщения, которые касаются деятельности правоохранительных органов: "Наше руководство очень строго и принципиально подходит к действиям руководителей. Как, например в Казани - три человека уволены, в отношении одного возбудили уголовное дело".

В настоящее время все материалы, которые касаются сотрудников правоохранительных органов, находятся на контроле в центральном аппарате, но "бывают ошибки, и чтобы их упредить, организован прием граждан", отметил Анатолий Коротков.