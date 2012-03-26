«А премьер в это время в Белом доме…»

Вчера в Москве на Васильевском спуске был задержан житель Архангельска, гражданин Медведев, одетый в домотканое рубище и шапку-ушанку с мигалкой на голове. Позже он был доставлен в одну из столичных психбольниц. Специально для «АН» на вопрос «Почему неадекватных людей нередко тянет поближе к Кремлю?» отвечают...

Михаил Виноградов, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, психиатр-криминалист:

«Привлечение внимания к своей персоне»

- Неадекватных людей тянет заявить о себе именно правителю, а не к Кремлю как таковому. Для них Кремль – это символ власти, и они таким способом хотят привлечь внимание к своей персоне. Кто-то на стареньком «Москвиче» вылетает на Лобное место, кто-то обливает себя бензином и поджигает… Это протестное поведение и привлечение внимание к себе на глазах у Верховной власти. Они не думают о том, что президент в это время может быть, скажем, в «Горках-9», а премьер-министр – в Белом доме на Краснопресненской набережной или в Ново-Огарево. Кремль испокон веков был символом власти.

Сергей Иваненко, член политкомитета партии «Яблоко»:

«Они могут быть везде»

- Неадекватных людей может тянуть куда угодно, а не только к Кремлю. Они могут быть везде, и это не является только спецификой Кремля.

Зураб Кекелидзе, исполняющий обязанности директора Государственного научного института судебной и социальной психиатрии им. В. П. Сербского, доктор медицинских наук, профессор:

«Милиция чаще берет таких больных на вокзалах»

- У меня нет достоверных данных о том, чтобы психиатрическую помощь оказывали людям, задержанным в районе Кремля. Насколько мне известно, милиция чаще берет таких больных на вокзалах, в других местах, где собираются люди, которые бродяжничают.

Сергей Мазаев, лидер группы «Моральный кодекс»:

«Кремль – притягательное место»

- Стать звездой хочется всем – сцена, аплодисменты, это же так здорово! А что делать, если человеку хочется славы, а он в детстве не научился играть на каком-нибудь инструменте или петь? Легко может сорвать крышу. А Кремль – такое притягательное место, много народу, праздник, всеобщее внимание... Тут человеку можно только посочувствовать и даже как-то поддержать, подыграть, если, конечно, такое шоу не нарушает общественный порядок.

Павел Санаев, режиссер, писатель:

«Весеннее обострение»

- Почему неадекватных людей так тянет к Кремлю? Не знаю, наверное, весеннее обострение...