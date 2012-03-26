Общественная палата проверит книгу главы МВД Татарстана Сафарова

Общественная палата РФ получила книгу главы МВД Татарстана Асгата Сафарова "Закат казанского феномена", проанализирует мемуары генерала и даст свое заключение о ней.

В понедельник на слушаниях, посвященных году работы российской полиции в Общественной палате, глава комиссии палаты по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов, адвокат Анатолий Кучерена заявил, что книга будет рассмотрена, прочитана, и затем будет дано заключение по тексту издания, передает РИА Новости.

"АН" сообщали, что Кучерена считает, если действительно Сафаров в своих мемуарах объяснил "средневековую жестокость" как "назидание всем остальным", то такому сотруднику МВД, тем более занимающему руководящую должность, не место в полиции.

Газета "Московский комсомолец" ранее написала о том, что в мемуарах "Закат казанского феномена" Сафаров открыто признался в том, что, по его мнению, без применения особо жестоких мер было бы невозможно бороться с оргпреступностью. Информация о книге Сафарова обсуждается после событий в Казани.

Напомним, после жестого издевательства в отделении полиции "Дальний" скончался мужчина.

Сафаров издал мемуары в феврале этого года, но широкий резонанс их публикация вызвала только после "дела Назарова". На страницах книги министр негативно отзывается об отмене смертной казни, которая, по его мнению, с точки зрения государства, была достойным наказанием убийце.