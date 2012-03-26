В Москве станцию "Парк культуры" Кольцевой линии столичного метрополитена откроют после реконструкции до 30 апреля. Напомним, станция "Парк культуры"-кольцевая была закрыта 5 февраля 2011 года для входа и выхода пассажиров в связи с ремонтными работами и необходимостью замены эскалаторов, технический срок эксплуатации которых окончился.

В настоящее время заканчивается поставка оборудования для эскалаторов, передает РИА Новости. Открытие станции "Парк культуры"-кольцевая было намечено на 28 декабря 2011 года. Его перенесли на первый квартал 2012 года в связи со срывом поставок оборудования. Но открытие станции опять перенесли - на апрель.