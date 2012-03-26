Запрет на авиасообщение между Минском и Москвой снят до четверга, сообщил в понедельник генеральный директор белорусской национальной компании "Белавиа" Анатолий Гусаров. Эту информацию подтвердили и в российских авиакомпаниях.

Гусаров пояснил, что российская сторона временно сняла запрет на полеты, таким же образом отреагировала и белорусская сторона.

Из России в Белоруссию летают "Аэрофлот - российские авиалинии", "Сибирь" /S7 Airlines и "ЮТэйр".

В Минтрансе Белоруссии сообщили, что авиасообщение с Россией было прервано по вине российской стороны, которая хочет иметь коммерческое преимущество для своих авиакомпаний, то есть получить разрешение на большее количество рейсов в Минск. Белорусская сторона настаивает на паритете.

То, что конфликт был вызван спором по количеству выполняемых рейсов между двумя странами, подтвердили ИТАР-ТАСС и источники в Москве. В частности, по их словам, белорусские авиавласти не согласовывали российскому "Аэрофлоту"выполнение третьего ежедневного рейса.