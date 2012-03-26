МВД РФ: В полиции может пройти повторная переаттестация

Заместитель главы МВД России Сергей Герасимов в понедельник сообщил, что в системе МВД РФ, если будет принято соответствующее политическое решение, может пройти повторная переаттестация.

Герасимов не исключал возможность, что такое политическое решение будет принято. "Что касается отдельно взятых ОВД, РОВД и министерств, то это может быть. И если мы говорим про Казань, то это уже происходит", - уточнил он, передает РИА Новости. Но Герасимов отметил, что выступает против всеобщей дополнительной переаттестации сотрудников МВД.

Вопросы о возможной масштабной переаттестации возникли после инцидента в казанском отделе полиции "Дальний".

Напомним, в начале марта в столице Татарстана в "Дальнем" несколько сотрудников полиции замучили до смерти мужчину, задержанного по делу о краже. По подозрению в причастности к преступлению были задержаны пять сотрудников "Дальнего". Сразу после ЧП приказом главы МВД республики все подозреваемые были уволены.

"Дальний" был переименован просто в "отдел полиции №9 управления МВД по Казани". Все сотрудники "Дальнего" (87 человек) были выведены за штат и проходят внеплановую переаттестацию, по итогам которой будет принято решение, кто из них сможет продолжить работу в органах внутренних дел, а кто будет уволен. По результатам первого заседания аттестационной комиссии из 14 полицейских аттестацию не прошли пятеро.

Реформа МВД РФ завершилась и 1 марта 2011 года был принят закон "О полиции".

В ходе реформы общий штат сотрудников был сокращен на 22%. Для перехода на службу в полицию работники органов проходили переаттестацию. Должностей в ходе реформы лишились многие милицейские генералы.