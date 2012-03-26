"Десант" Роспотребнадзора в Украине проверит качество сыров

В Украину прибыли в понедельник эксперты российской Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для инспекции сыродельческих предприятий, поставляющих свою продукцию в Россию.



В государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины ообщили, что "делегация Роспотребнадзора напрямую едет с проверкой на предприятия, которым был запрещен ввоз и реализация производимых ими сыров на террриторию РФ", передает ИТАР-ТАСС. В украинском ведомстве выразили сожаление, что российские эксперты "проигнорировали посещение" ветфитосанитарной службы.

"АН" писали, что Роспотребнадзор произвёл изъятие из оборота партий сыра украинских производителей во всех российских регионах.

Напомним, в январе санитарная служба России выявила превышение содержания пальмового масла в сыре, который поставляется в РФ рядом украинских производителей.

С 7 февраля Роспотребнадзор запретил вввоз в Россию сыров семи предприятий Украины, это: "Прометей" (Черниговская область), "Пирятинский сырзавод" и "Гадячсыр" (оба - Полтавская область), а также Баштанского (Николаевская область) и Лозовского (Харьковская область) сырзаводов, Хмельницкой маслосырбазы (Хмельницкая область)и компании "Бель Шостка Украина" (Сумская область). По заявлениям российской стороны, продукция этих компаний не соответствует техрегламенту РФ, так как содержит растительные жиры.

Возможные убытки от временного запрета поставок сыров в РФ правительство Украины оценивает в 426 - 500 млн долларов.