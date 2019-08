Медни Кадырова - жена главы Чечни - показала в ОАЭ моду для мусульманок (ВИДЕО)

Жена главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадырова показала модную одежду для мусульманок в ОАЭ. Дом Моды "Firdaws" (в переводе "Райские сады"), возглавляемый Медни Кадыровой, представил новую коллекцию одежды под названием "Леди Чечня" в Дубае на сцене амфитеатра отеля One and Only Royal Mirage Hotel.

Чеченские дизайнеры Зарима Яхаева и Заур Мамедов показали более 70 вечерних и повседневных платьев. Модельеры отметили, что их работы посвящены основательнице дома моды, первой леди Чечни.

По ее словам, естественная красота и грация восточных женщин вдохновляют их на создание произведений искусства "Firdaws". "Я уверена, что показ в Дубае – это первый шаг к покорению мира моды на Ближнем Востоке", – сказала Медни Кадырова. Дизайнер Дома Моды "Firdaws" Зарима Яхаева летом прошлого года стала победительницей Международного конкурса модельеров "Кутюрье года 2011".

Дом моды пока продает свою одежду только в Грозном, но планирует открывать магазины и в других странах.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров специально прибыл на модный показ своей супруги. Он отметил, что чеченская женская мода ориентирована на элегантность и грацию. ПО его мнению, одежда от Дома моды Firdaws, отличается скромностью и изяществом, а также соответствуют чеченским традициям и менталитету чеченской нации.