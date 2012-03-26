Закрыто уголовное дело в отношении Дмитрия Гаева

Следственный департамент МВД сегодня сообщил о закрытии уголовного дела против бывшего начальника ГУП "Московский метрополитен" Дмитрия Гаева, подозревавшегося в незаконном получении денег за патенты.

По данным следствия, экс-начальника столичной подземки подозревали в том, что он злоупотребил служебным положением, когда оформил на себя патенты на утройства оплаты проезда в метро, которые были внедрены в столичной подземке в 2010 году.

За использование патента начальник метрополитена и его коллеги получили 112 миллионов рублей вознагражения. Уголовное дело в МВД возбудили 23 марта 2011 года по результатам проверки Генпрокуратуры, выявившей у него незаконные доходы. Ему инкриминировали ст. 201 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление служебными полномочиями), что грозило 4 годами лишения свободы.

В ходе следствия получены заключения специалистов в различных областях права, в результате установлено, что Гаев имел право выступать патентообладателем и заключать лицензионный договор, передает РИА Новости. В настоящее время Гаев проходит лечение за границей.

Его адвокаты сообщили, что пока о прекращении дела не извещены.