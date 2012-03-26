Меньше россиян хотят эмигрировать из страны

В России на 11% снизилось количество граждан, желающих эмигрировать из страны. После июньского всплеска эмиграционных настроений, отмечают социологи ВЦИОМ, доля потенциальных эмигрантов снизилась с 22 до 11%.

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 10-11 марта 2012 г., текущий показатель даже ниже, чем в 1991 году. 11 лет назад из России желали уехать 16%. При этом количество граждан, не желающих покидать Россию, увеличилось с 75 до 88%.