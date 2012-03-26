Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов раскритиковал представителей оппозиции, принявших участие в программе "НТВшники". По заявлениям участников передачи, эфирная версия отличалась от того, что происходило в студии.

"Вот я не понял. Оппозиция бойкотирует НТВ, а сейчас оппозиционеры сидят там в эфире. За слова уже никто не отвечает?" - написал Удальцов в Twitter. Принимавший участие в акциях оппозиции, депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, написал в своем блоге о том, что эфирная версия программы отличалась от того, что было в студии. "Посмотрел в интернете "НТВшников" и исполнился злобой. То, что осталось в программе, вообще не отражает происходившего в студии. Мы говорили об "Анатомии протеста" и о многом другом - все мои слова вырезали", - написал Пономарев. "В общем, те, кто советовал не ходить, оказался прав, зря я поддался на уговоры", - заключил политик.