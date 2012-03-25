В Минске проходит акция белорусской оппозиции под названием "День воли". Мероприятие приурочено к 94-й годовщине провозглашения Белорусской народной республики (БНР). Эта дата не признана официально.

Мероприятие согласовано с властями. Участники акции собрались у Национальной академии наук. Более тысячи человек начали шествие под националистическими бело-красно-белые флагами, символикой оппозиционных партий и движений к парку Дружбы народов. Об этом пишет РБК. Здесь запланировано проведение митинга.