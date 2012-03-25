С космодрома Байконур в воскресенье, 25 марта, был произведен пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим спутником Intelsat-22. Ранее контракт на использование "Протона-М" заключила компания International Launch Services Inc.

Геостационарный телекоммуникационный спутник Intelsat-22 был изготовлен компанией Boeing Satellite Systems (США). Его сделали по заказу североамериканского оператора спутниковой связи Intelsat Ltd, пишет РБК. Космический аппарат предназначен для укрепления группировки спутников Intelsat и предоставления услуг связи. Также спутник рассчитан на передачу радио- и телевещания на территории Европы, Азии и Африки.