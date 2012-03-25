В Измайловском парке откроют 5D-кинотеатр, а по пруду пустят пароходик

Измайловский парк Москвы предстанет обновленным на будущее лето. Здесь собираются ввести для жителей и гостей столицы, приходящих сюда погулять с семьями, с детьми, сразу несколько новых услуг.



Уже весной, когда потеплеет, на территории парка откроется прокат веломобилей и велосипедов, для которых выделены дорожки общей протяженностью 4,5 километров. Желающие смогут взять в аренду для прогулок по Круглому пруду катамараны и лодки. Летом на воду будет спущен небольшой пароходик на 11 человек, на котором сотрудники парка будут катать всех желающих.

К 1 мая планируется открытие сразу 13 новых аттракционов, а также 5D-кинотеатр, игровой центр для детей, сообщает «КП». В Измайловском парке появится мемориальный комплекс «Площадь мужества».



