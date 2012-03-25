Сегодня последнее воскресенье марта, когда мы обычно переводили часы на час вперед. Несмотря на то, что Россия в 2011 году отказалась от "зимнего времени", проблемы с ним продолжают возникать.



Сегодня у пользователей мобильных телефонов, компьютеров и прочих гаджетов могут возникнуть проблемы, предупреждает «Эхо Москвы» со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group: техника может автоматически перевести время, проверьте. Больше всего проблем скорее всего возникнет у владельцев устройств на платформе Android, а вот у обладателей Apple никаких сложностей быть не должно.



Перевод часов на зимнее время отменили в России в 2011 году по инициативе президента Дмитрия Медведева. Ровно год назад, в последнее воскресенье марта, страна последний раз перешла на летнее время и осталась в нем жить. Кстати, спустя полгода, осенью 2011-го пользователи компьютеров, мобильников и прочей техники так же испытали проблемы с переводом времени. Между тем Владимир Путин накануне президентских выборов заявил, что перевод часов можно вернуть, если за эту меру выскажется подавляющее большинство россиян.



