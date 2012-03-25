Скандал с химотходами в удмуртском посёлке отправил главу района в отставку

В Удмурдии глава администрации Балезинского района Сергей Наговицын ушел в отставку после предания гласности факта того, что на территории заброшенного асфальтобетонного завода были слиты токсичные отходы с ОАО "Химпром".

Информацию о том, что Сергей Рудольфович Наговицын покинул свой пост в связи со скандалом, накануне распространил в своем микроблоге депутат Госсовета Удмуртской Республики Энвиль Касимов, передает РБК. Между тем официального подтверждения пока не поступало. Тем не менее, ряду информационных агентств эту информацию подтвердили источники в правительстве республики.

"АН" писали, что спасатели сегодня продолжают работы по загрузке в специальные емкости токсичных отходов. Слив отходов стал причиной введения в регионе режима чрезвычайной ситуации с 22 марта 2012г.

Напомним, по данным Следственного комитета по Удмуртии, вагоны с химическими веществами прибыли на станцию "Балезино" еще в конце декабря, и тогда же был произведен слив опасных отходов.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).