Летнее время forever: Украина стала на час ближе к России

С воскресенья киевское время отстаёт от московского только на час. Украина в ночь с 24 на 25 марта в соответствии с постановлением Кабинета министров перешла на летнее время: стрелки часов были переведены на один час вперед.

Не исключено, что нынешний перевод стрелок станет последним в истории Украины. Еще в конце февраля в украинском парламенте был зарегистрирован законопроект, предполагающий осуществление двух переводов стрелок в текущем году и последующую отмену процедуры.

"Установка вышеуказанного порядка исчисления времени направлена на обеспечение улучшения состояния здоровья граждан, уменьшение количества аварий, содействие повышению работоспособности населения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"АН" писали, что обсуждение этой проблемы проходило в Раде в два этапа: вначале в сентябре 2011г. более 260 депутатов поддержали законопроект парламентария от Партии регионов Олега Надошея о смене порядка исчисления времени на территории Украины. Однако затем украинские ученые обратились к открытым письмом к премьер-министру Николаю Азарову, заявив о нецелесообразности отмены перехода на зимнее время, а затем глава МЧС Украины Виктор Балога и вовсе заявил, что постановление Рады может стать предметом судебного разбирательства, так как оно затрагивает интересы миллионов украинцев. В итоге в октябре прошлого года парламентарии отменили свое же постановление и вернули Украине утраченное зимнее время.

Нынешний, возможно, последний перевод стрелок имеет под собой сугубо практическое и приземленное обоснование: чиновники решили перейти на летнее время, чтобы не вносить сумятицу и не создавать проблем для европейских болельщиков, которые летом приедут на Украину на чемпионат Европы по футболу, передает РБК.

Стоит отметить, что разница между Украиной и Польшей, которая также принимает первенство, летом 2012г. составит один час, как было ранее. Однако российским футбольным фанатам, безусловно, это "старые новации" будут на руку, отмечают эксперты.