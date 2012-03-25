Согласно прогнозу российских ученых, к 2025-2030 годам объем пресной воды, который потребляет человечество, сравняется с ее ресурсами. То есть человечество впервые серьезно столкнется с водным кризисом.



Сегодня наша планета с населением более 7 млрд. человек начинает испытывать дефицит воды. При этом прирост населения продолжается, объем водопользования будет только расти.

Самым большим потребителем воды является сельское хозяйство. Где-то 70% потребляемой в мире воды из поверхностных источников и грунтовых вод идет на ирригацию сельскохозяйственных земель, 20% используется в промышленности и 10% - для бытовых целей.

По данным ООН, около 700 млн человек в 43 странах постоянно находятся в условиях "водного стресса" и дефицита, сообщает «Интерфакс». Примерно одна шестая населения Земли не имеет доступа к чистой питьевой воде.



