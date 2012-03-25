В Петербурге оппозиция потребовала выборов губернатора

В Петербурге митингующие активисты оппозиционных движений потребовали скорейших выборов губернатора Петербурга. Лидер петербургского отделения «Другой России» Андрей Дмитриев призвал нынешнего градоначальника Георгия Полтавченко досрочно сложить свои полномочия.



«А если он пойдет на выборы, он настолько слабый политик, что любой кандидат от объединенной оппозиции его опередит», - заявил Дмитриев.



Кроме того, выступающие на Марсовом поле считают победой митингового движения предложенные властями политические реформы, хотя называют это половинчатыми мерами, и признают, что в уступки властей до конца не верят, сообщает "БалтИнфо".



Участники потребовали также освободить политзаключенных, провести регистрацию политических партий, а также разрешить создание избирательных блоков.



Представительница «Наблюдателей Петербурга» Александра Крыленкова заявила, что жители Петербурга должны и будут отстаивать свои права в судах, через прокуратуру и всеми другими доступными средствами. Она отметила, что изначально наблюдатели не планировали заниматься политикой, а требовали только честных выборов. Теперь они также говорят о необходимости проведения губернаторских выборов без фальсификаций, пишет "Фонтанка.ру".



В целом митинг собрал около 3 тыс. человек. Никаких инцидентов с участием правоохранительных органов замечено не было.



Помимо «несистемщиков» со сцены выступили представители партии «Яблоко» и недавно зарегистрированной республиканской партии «Россия». Но все же большую часть сценического времени заняли различные гражданские движения.



Начался митинг с минуты молчания по ушедшей из жизни Марине Салье. Ораторы отметили, что для многих собравшихся она была духовным наставником.