Пономарев: нужен реальный контроль над органами власти

Движение "За права человека" и Московская Хельсинская группа (МХГ) надеются осенью объединить региональные гражданские структуры для организации нового гражданского движения для контроля над органами власти.



"Мы будем постепенно "сгребать" региональные структуры и, возможно, осенью проведем общую конференцию, где объявим о создании общероссийского гражданского движения", - сообщил лидер движения "За права человека", член МХГ Лев Пономарев (Москва) вчера вечером в Казани по окончании конференции гражданских организаций, где было принято решение об учреждении "Объединенного гражданского движения Татарстана" (ОГД).

Л. Пономарев так же сообщил, что после последних выборов подобные структуры уже появились во многих городах и регионах России: в Нижнем Новгороде, Москве, Краснодаре, Пскове, теперь - в Казани.



Основные цели движения: контроль над органами власти, диалог с властью и консолидация гражданского общества.

"Сейчас страна доведена фактически до политического коллапса, она - на грани революционного взрыва, но мы не хотим, чтобы этот взрыв, это насилие произошло на улицах, например, Москвы или Казани. Предотвратить это можно только широким гражданским движением, организовав реальный контроль над органами власти", - пояснил он, сообщает «Интерфакс».