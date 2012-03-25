Общественная палата РФ: МВД необходимы системные изменения

В российской системе МВД необходимо срочно провести изменения, в частности, в области работы с личным составом отделов полиции, считает член Общественной палаты РФ Ольга Костина, которая побывала в Казани в связи с трагическим случаем в ОП "Дальний".

Ольга Костина и член Общественного совета при МВД РФ Борис Цыганков в ходе визита в Казань встретились с руководством МВД по Татарстану, с представителями Общественного совета при республиканском МВД и правозащитными организациями, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, передает Интерфакс.

"Надо сказать, что те исследования, те разговоры, которые мне удалось здесь провести, только подтвердили мои мысли, что, к сожалению, в том состоянии, в котором система находится, мы можем получить подобного рода эксцессы в любой точке страны", - цитирует пресс-служба Костину.

Поэтому, на ее взгляд, "сейчас нужно сделать очень быстрые системные изменения, хотя бы те, которые сейчас лежат на поверхности в результате истории с ОП "Дальний".

По мнению члена ОП РФ, "сокращение численности ударило по подразделениям, которые работают "на земле" и востребованы", - сказал Костина.

Так, по ее словам, только в уголовном розыске Москвы недобор - 15%, в ППС - 12%.

"В среднем, по мировой статистике, недобором считается 5%. Можно себе представить, что мы сейчас имеем", - сказал она.

"АН" сообщали, что в Казани в воскресенье прошла акция памяти всех жертв сотрудников МВД.

Напомним, четверо сотрудников отдела полиции "Дальний" обвиняются в том, что изнасиловали бутылкой из-под шампанского52-летнего задержанного Сергея Назарова. Мужчина умер в больнице. Сотрудники МВД арестованы. Обвиняемым по делу также проходит экс-участковый, который, по версии следствия, незаконно задержал мужчину. Он дал признательные показания.

Все фигуранты дела, а также начальник ОП "Дальний" Сергей Ефремов и несколько его подчиненных были уволены.

Назаров не единственный, кто пострадал от действий полицейских. 20-летняя жительница Казани Алия Садыкова сообщила о том, что ее пытали в данном отделении и угрожали изнасиловать.

17 марта стало известно, что возбуждено еще одно уголовное дело в отношении сотрудников отдела полиции "Дальний" в Казани. 22-летнего парня пригласили для ремонта компьютера и обвинили в краже в квартире его клиента.

Руководство Министерства внутренних дел РФ 17 марта приняло решение о проведении комплексной инспекторской проверки в МВД по Республике Татарстан.