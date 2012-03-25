Токсичные отходы близ удмурдского посёлка начали собирать спасатели

В Удмурдии накануне работы по загрузке в специальные емкости токсичных отходов, слитых в битумохранилище асфальтобетонного завода под поселком Балезино начаты специалистами поисково-спасательной службы республики.

"За 24 марта 2012 года загружено семь контейнеров, расположены внутри хранилища", - сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС России, передает Интерфакс.

ГУ МЧС России по Удмуртии уточняет, что на месте работает 25 спасателей, которые будут проводить работы по загрузке вещества в емкости в две смены ежедневно с 8:00 до 18:00 мск.

"Заполненные герметично закрытые емкости будут складироваться на подготовленной площадке", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее со ссылкой на главу Балезинского района Ришата Мухгалимова, сроки начала работ были увязаны с доставкой контейнеров под это вещество из Казани.

"По ориентировочным данным, ставится задача первую часть забрать в течение двух недель. Погрузить в контейнеры и отправлять на полигон в Красный бор", - сказал Мухгалимов.

После этого будет обследовано само битумохранилище, грунт вокруг него, бетонные конструкции, а затем будет принято дальнейшее решение, добавил он.

"АН" писали, что с 22 марта на территории асфальтобетонного завода в Балезинском районе республики, на территории которого были слиты токсичные отходы с ОАО "Химпром", был введен режим ЧС.