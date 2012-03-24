"Зевс-Троянская" война: в США ещё одного студента приговорили к 2 годам тюрьмы

В США 23-летний выходец из Вологды Николай Гарифулин приговорен федеральным судом Манхэттена к двум годам тюрьмы за участие в преступной группе, которая использовала поддельные банковские счета для похищения $3 млн у небольших американских компаний и частных лиц.

Киберпреступники использовали вредоносную троянскую программу, известную как "Зевс". С ее помощью они узнавали пароли доступа к банковским счетам своих жертв, объявил в субботу прокурор Южного района Нью-Йорка, передает РБК.

Главари преступной группировки затем использовали студентов, приехавших в США по учебной визе, для обналичивания и перевода украденных средств.

Помимо двухлетнего заключения, Николая Гарифулина приговорили также к трехлетнему испытательному сроку после освобождения. Кроме того, он обязан заплатить 100 тыс. долл. штрафа и около 192 тыс. долл. компенсаций.

Гарифулин входил в самую массовую из обезвреженных на территории США сеть хакеров из России и стран СНГ, которой посредством использования вируса Zeus Trojan, удалось похитить в общей сложности около 3 млн долл. Осенью 2010г. были арестованы 37 человек – участников хакерской группы. Большинство обвиняемых – молодые люди в возрасте от 20 до 26 лет, которые находились в США по студенческим визам.

"АР" писали, что в октябре 2010 года ФБР обвиняла 21 россиянина в соучастии в этих махинациях. По фальшивым иностранным документам они открывали банковские счета для перевода похищенных средств, получая за это до 10% от суммы преступной сделки.

От действий хакеров пострадали Bank of America, TD Bank, JPMorgan Chase Bank, Wachovia и HSBC Bank. Большинство осужденных ограничились штрафными санкциями и экстрадицией, наибольший срок – 4 года – получил Касум Адигюзелов.