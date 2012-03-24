Представитель РПЦ: не лезьте в частную жизнь патриарха Кирилла!

Вопросы о квартире патриарха Московского и всея Руси Кирилла неэтичны, это частная жизнь, которая является неприкосновенной, заявил в субботу руководитель пресс-службы Московского патриархата Владимир Вигилянский.

Так отец Владимир прокомментировал ряд заявлений блогеров о том, что патриарх вообще не должен владеть частной собственностью, передает "Эхо Москвы".

"АРУ" писали, что квартира патриарха в центре Москвы с видом из окон на храм Христа Спасителя попала в центр внимания и активного обсуждения блогеров на днях после публикации агентством РосБалт статьи о судебном процессе. По решению московских судов экс-министр здравоохранения РФ, кардиолог и священник Юрий Шевченко должен выплатить за ущерб, нанесенный жилищу патриарха Кирилла в Доме на набережной, 20 миллионов рублей. По мнению судебных властей, принадлежащая Шевченко квартира в доме 2 по улице Сарафимовича в Москве стоит 15 млн рублей, поэтому жилплощадь арестована для обеспечения исковых требований.

Предметом спора было заявление истцов, что из-за ремонта в квартире Шевченко пострадало имущество его соседа – Владимира Гундяева (а это мирское имя патриарха Кирилла).

Как отмечалось в публикации со слов представителей защиты семьи Шевченко, в ходе судебных заседаний и при вынесении решений были допущены многочисленные и грубые нарушения закона.

Кроме того, в публикации отмечалось, что регистрация имущества на имя патриарха, являющегося монахом, противоречит уставу РПЦ. В частности, в кассационной жалобе в Мосгорсуд (оставленной позднее без удовлетворения) защиты Шевченко говорится: "…Не привлеченный к участию в деле собственник квартиры В. М. Гундяев, будучи Святейшим Патриархом Московским и всея Руси и одновременно монахом, по Уставу Василия Великого, в соответствии с 6-м правилом Двухкратного Собора и Уставом РПЦ не вправе владеть какой-либо собственностью".

Сам патриарх публично никак не прокомментировал скандал вокруг суда и своего имущества, однако вчера негативно высказался в адрес блогеров и дискуссий в Интернете.

"Достаточно последить за дискуссиями в блогах, которые ведут верующие — как миряне, так и духовенство. Часто по прочтении в голове всплывает расхожая фраза: "эту бы энергию — да в благих целях!" — сказал патриарх в ходе заседания Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви, передает РосБалт.