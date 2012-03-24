Сопредседатель незарегистрированной Партии народной свободы (ПАРНАС) Борис Немцов рассчитывает, что к маю будут помилованы некоторые известные люди, которые сейчас находятся в тюрьме.



После митинга на Болотной площади 4 февраля оппозиция передала президенту РФ Дмитрию Медведеву список "политзаключенных", в который вошли, в том числе, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и экс-руководитель МФО "МЕНАТЕП" Платон Лебедев. Одним из требований всех протестных акций является освобождение политзаключенных.

"У меня есть надежда, это довольно высокая вероятность, что ряд известных людей, которые томятся в тюрьмах, 7 мая будут на свободе. Я не хочу сглазить и не хочу больше ничего добавлять", - сказал Немцов, выступая на открытой пресс-конференции на Пушкинской площади в Москве, сообщает РИА Новости.

Ранее президентский Совет по правам человека передал Медведеву экспертное заключение, в котором говорится о праве президента помиловать заключенных, даже если они не подавали ходатайства о помиловании.



