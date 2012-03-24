На Марсовом поле завершился митинг оппозиционеров.По оценкам полиции, он собрал 800 человек. Организаторы считают, что на момент выхода колонны на Марсово поле через Троицкий было более 3 тыс. участников.



Задержаны только 4 человека в самом начале шествия от станции метро «Горьковская». Организаторы считают задержанных провокаторами. За тем, как полиция работает на митинге, следил глава ГУ МВД по СПБ и ЛО Сергей Умнов.

Участники митинга на Марсовом поле потребовали выборов губернатора в Петербурге, без президентских фильтров. Выборы, как они считают, нужно провести в этом году, а лучше этой осенью. Также участники потребовали освободить политзаключенных, провести регистрацию политических партий, а также разрешить создание избирательных блоков.

Андрей Дмитриев, лидер петербургской «Другой России», который формулировал основные требования мероприятия, призвал действующего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко добровольно сложить с себя полномочия для проведения честных выборов.

Представительница «Наблюдателей Петербурга» Александра Крыленкова заявила, что жители Петербурга должны и будут отстаивать свои права в судах, через прокуратуру и всеми другими доступными средствами. Она отметила, что изначально наблюдатели не планировали заниматься политикой, а требовали только честных выборов. Теперь они также говорят о необходимости проведения губернаторских выборов без фальсификаций. На митинге выступили яблочник Гудимов, представители либертарианской партии, «Солидарности», национал-демократы и другие ораторы, сообщает Фонтанка.ру.

Начался митинг с минуты молчания по ушедшей из жизни Марине Салье. Ораторы отметили, что для многих собравшихся она была духовным наставником.



