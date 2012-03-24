Полиция Казани не посмела разгонять несанкционированный митинг

В Казани на площади Свободы в субботу проходит несанкционированный митинг против полицейского произвола с участием лидера общественного движения "За права человека" Льва Пономарева и депутата Госдумы, "эсера" Ильи Пономарева.

Митинг, который не удалось согласовать с казанской мэрией, был организован общественным движением "Против преступности и беззакония". На том месте, которое "запрашивали" организаторы для митинга, сейчас проходит пикет "Молодой гвардии" в поддержку программы "Пятилетка здоровья".

Лев Пономарев и Илья Пономарев встретились с начальником УМВД РФ по Казани Рустэмом Кадыровым, и он предложил перенести митинг на 200 метров дальше, к Большому концертному залу, пообещав при этом обеспечить безопасность.

В настоящее время на митинг собрались уже около 100 человек, передает Интерфакс.

Как сообщил Пономарев, в субботу он собирается провести конференцию с казанскими общественниками, где будет объявлено о создании общероссийского движения "Против пыток и насилия".

В воскресенье он проведет прием граждан, пострадавших от полицейского произвола. Пономарев уедет из Казани вечером в субботу, а Пономарев вечером в воскресенье.