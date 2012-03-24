«Сначала мы на них молимся, а потом волосы дыбом встают!»

Спрос на портреты действующего президента Дмитрия Медведева начал падать еще прошлой осенью, а после 4 марта сократился практически до нуля. Потребность в изображениях избранного президента Владимира Путина, наоборот, только возрастает. Однако все мы помним, что Медведев не исключил в будущем своего выдвижения на эту же высокую должность. Специально для «АН» на вопрос «Стоит ли запасаться портретами Медведева?» отвечают…

Светлана Горячева, зампред комитета Госдумы по регламенту и организации работы Госдумы:

«У меня в кабинете всегда висели изображения природы»

- Неужели вы думаете, что эти портреты покупают простые граждане? Просто холуйство в России еще никто не отменял. Портреты покупают чиновники – для того чтобы повесить у себя в кабинете и показывать всему миру, как они любят наших «великих». У меня в кабинете всегда висели только изображения природы – и никаких портретов никаких вождей. Потому что сначала мы на них молимся, а потом начинаем узнавать о них такую правду, что просто волосы дыбом встают! Тем более у нас что ни поп, то и батька. Чиновники в своем низкопоклонстве одержимы лишь одним желанием: удержаться у кормушки. У меня это всегда вызывало только отвращение.

Элла Памфилова, лидер движения «Гражданское достоинство», экс-председатель Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека (2004−2010 гг.):

«Если кто будет ностальгировать…»

- Нет, не стоит запасаться портретами Медведева, хотя в будущем он и не исключал своего выдвижения. Разве что если кто будет ностальгировать по временам его правления, то, пожалуйста. А сама я никогда не держала у себя в кабинетах портреты руководителей, и для меня это неактуально. Конечно, сторонники Путина сейчас могут покупать его (Путина) портреты, но потом все равно появится новое лицо. Я уверена, что по прошествии шести лет у нас будет абсолютно новый президент, и страна к этому вполне готова. А пока следует запасаться пустыми рамочками, где каждый может нарисовать того, кого видит на этом посту: лысого, кудрявого, с хвостиками, мужчину, женщину…

Каринэ Диланян, президент Союза профессиональных астрологов:

«Это некий сезонный спад»

- Для Медведева сейчас нет абсолютно никаких предпосылок, что как-то будет ухудшаться его положение, что возможен некий крах, падение, кризис и т.п. Другое дело, что, в связи с тем, что пришел новый президент, люди несколько меняют интерьеры своих кабинетов... Так что невостребованность портретов Медведева – это некий сезонный спад, совершенно не связанных с какими-то «тайными движениями». Никаких тенденций к тому, что положение Дмитрия Анатольевича становится шатким, я не вижу.

Клара Новикова, народная артистка России:

«Не будем…»

- Ой, давайте лучше не будем!..



