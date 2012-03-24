В Петербурге началось шествие оппозиционеров

В Петербурге от станции метро «Горьковская» стартовало шествие оппозиции. Принять участие в акции собралось более 500 человек.



Возглавляют колонну белый автомобиль, украшенный шариками, и движение «Гражданская ответственность». Также среди собравшихся заметны представители «Наблюдателей Петербурга», "Другой России", националистических движений и «Яблока», сообщает "Фонтанка.ру".



Пока активисты собирались, неизвестные бросили около станции метро дымовуху, из-за которой вся площадь на несколько минут была окутана дымом. Правда, он быстро рассеялся, никто не пострадал, отмечает "Росбалт".



Планируется, что колонна пройдет от "Горьковской" через Троицкий мост до Марсова поля, где с 15:00 до 16:00 часов запланирован согласованный властями митинг.