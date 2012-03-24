Россия научит страны мира культуре физической ядерной безопасности

Россия выступает за развитие культуры физической ядерной безопасности и поддерживает деятельность МАГАТЭ по её обеспечению в мире, заявил в субботу МИД РФ. На российской территории летом 2012 года Москва совместно с МАГАТЭ проведет семинар по этой проблематике.

"Мы намерены совместно с МАГАТЭ организовать в России летом 2012 года семинар по культуре физической ядерной безопасности, прежде всего для специалистов из стран, встающих на путь использования атомной энергетики", - говорится в меморандуме, опубликованном департаментом информации и печати МИД РФ на ведомственном сайте в преддверии проведения в Сеуле 26-27 марта Саммита по ядерной безопасности.

Как отмечается в меморандуме, семинар пройдет в русле усилий РФ по оказанию содействия государствам, ставшим на путь мирного использования ядерной энергии.

В документе также говорится, что РФ приветствует создание центров по подготовке и повышению квалификации в области физической ядерной безопасности и что по предложению России в план действий международного проекта МАГАТЭ по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам (ИНПРО) на 2011-2012 годы включена организация в Москве "на базе НИЯУ МИФИ международного учебного курса МАГАТЭ, а также учебного центра повышения квалификации молодых кадров СНГ по применению Методологии ИНПРО для проведения оценок национальных ядерно-энергетических систем".

В меморандуме подчеркивается, что Россия выступает за развитие культуры физической ядерной безопасности и поддерживает деятельность МАГАТЭ по обеспечению физической ядерной безопасности в мире.

В частности, Москва поддерживает реализацию Плана МАГАТЭ по физической ядерной безопасности на 2010-2013 годы, который предполагает усиление координирующей роли Агентства в обеспечении физической ядерной безопасности, широкое использование информационных технологий и современных разработок и оказание помощи странам в этой области по их запросам.

"Поддерживаем предложение МАГАТЭ организовать международную конференцию по вопросам физической ядерной безопасности в 2013 году", - говорится в документе.

В тексте меморандума отмечается, что Россия полностью выполняет свои международные обязательства в области ядерного разоружения, ядерного нераспространения и ядерной безопасности.

"Подтверждаем, что физическая ядерная безопасность в России остается на должном уровне и что все ядерные материалы на ее территории и соответствующие установки обеспечиваются надежной физической защитой. Ядерных материалов и установок, уровень физической защиты которых вызывает опасения, на ее территории нет", - говорится в документе.

"АН" писали, что в преддверии сеульского саммита глава МИД Сергей Лавров опубликовал в субботнем номере Washington Times статью, в которой призвал все страны мира ратифицировать Конвенции о физической защите ядерных материалов и поправку к ней, а также принятую международным сообществом по российской инициативе конвенцию по борьбе с актами ядерного терроризма.