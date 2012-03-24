МИД РФ: Россия и США покончили с холодной войной и гонкой вооружений

Россия призывает страны, не присоединившиеся к конвенциям о физической защите ядерных материалов и о борьбе с актами ядерного терроризма, как можно скорее ратифицировать эти документы, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия подписала и ратифицировала конвенцию о физической защите ядерных материалов и поправку к ней, а также принятую международным сообществом по российской инициативе конвенцию по борьбе с актами ядерного терроризма. Призываем другие государства, которые еще этого не сделали, ускорить завершение внутренних процедур по присоединению к этим важнейшим международным инструментам", - говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Сеульский саммит - взгляд из Москвы", опубликованной в ночь на субботу в газете Washington Times, вышедшей в преддверии саммита по ядерной безопасности, который пройдет в Сеуле 25-27 марта, передает Интерфакс.

Лавров отмечает, что Россия и США являются наиболее передовыми государствами в области использования ядерной энергии.

"Мы покончили с холодной войной и гонкой вооружений, в том числе ядерных. Сегодня наши страны вместе выступают за укрепление режима ядерного нераспространения, наращивают сотрудничество в борьбе с ядерным терроризмом", - пишет министр.

Глава МИД РФ напоминает, что Россия полностью поддержала выдвинутое в 2009 году президентом США Бараком Обамой предложение о созыве саммита по физической ядерной безопасности. Первый такой саммит состоялся в Вашингтоне в 2010 году.

"Мы подтверждаем политические обязательства, изложенные в принятом там коммюнике", - заявляет российский министр.

Также, по его словам, Россия и США инициировали разработку резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, которая была принята единогласно в 2004 году. Эта резолюция "нацелена на формирование и поддержку национальных систем мониторинга в целях недопущения попадания ядерных и других ОМУ-материалов в руки негосударственных субъектов, в том числе террористов".

"Вместе с США мы выдвинули Глобальную инициативу по борьбе с актами ядерного терроризма, которая теперь объединяет 82 государства и является эффективным инструментом сотрудничества и обмена передовым опытом в области практического противодействия угрозе ядерного терроризма и укрепления физической ядерной безопасности в мире", - напоминает Сергей Лавров в статье.