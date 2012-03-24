14 часов без перерыва жаловались краснодарцы Бастрыкину

В Краснодаре уволен один из помощников руководителя следственного отдела СКР по столице края накануне личным распоряжением председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, которому в течение 14 часов на приеме жаловались краснодарцы.

Лично Александр Бастрыкин принял 54 человек, его заместитель Борис Карнаухов — восемь. Это был уже второй прием граждан после громкой истории, связанной с массовым убийством в станице Кущевская.

"На приеме, длившемся с 14 часов 23 марта до 4 часов 24 марта, были приняты граждане из Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей", — сообщил представитель СК РФ Владимир Маркин, передает ИТАР-ТАСС.

"Основная часть жалоб, поступивших председателю СК России в ходе личного приема, касалась нарушений процессуальных сроков рассмотрения заявлений граждан и бездействия сотрудников следственных органов Следственного комитета по Краснодарскому краю, Ростовской и Астраханской областям, — сказал Маркин. — В большинстве случаев при рассмотрении жалобы Бастрыкин приглашал руководителей межрайонных следственных отделов для выяснения обстоятельств дела. Вместе с тем, ряд граждан обратились с благодарностью в связи с тем, что по итогам предыдущего приема были приняты меры реагирования, и недостатки по ранее поданным заявлениям были устранены".

По результатам личного приема по указанию Александра Бастрыкина за ненадлежащее исполнение своих обязанностей уволен один из помощников руководителя следственного отдела СКР по Краснодару. Ход рассмотрения всех принятых жалоб и заявлений глава Следственного комитета взял на личный контроль.