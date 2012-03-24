Дорожная кампания стартует в Петербурге

239 улиц Северной столицы закроют на ремонт в этом году. А еще приведут в порядок больше двухсот километров трамвайных путей. Об этом сегодня заявили чиновники на встрече с журналистами. Стартует дорожная кампания в начале мая, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Закатают в асфальт, к примеру, большой участок Приморского шоссе, Московский проспект, набережную Обводного канала. Правда, подрядчиков еще не нашли. Решают и вопрос координации, чтобы город не превратился в одну большую пробку.

"Допустим, мы сейчас разыгрываем аукцион так, чтоб на район был один подрядчик, и значит один ответственный. Это позволит лучше проконтролировать качество и избежать заторов", - сказал Антон Суханов, заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В Петербурге гарантия на новую дорогу пять лет, при этом общероссийская норма три года. В 2011-м, когда адресов ремонта было в два раза больше, технадзор сделал подрядчикам двести замечаний. Правда, штрафами бракоделов не облагают. Вместо этого заставляют проводить работу над ошибками, такой случай был в Невском районе, фирма вложила в переделку шестьсот тысяч рублей своей прибыли.