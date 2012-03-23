Росстат: на 11% выросло жалование чиновников в 2011 году

41,6 тысячи рублей составляла средняя зарплата чиновника в России в минувшем, 2011 году, что на 11% больше, чем в 2010-м. Такие голые факты Федеральная служба государственной статистики обнародовала в пятницу.

При этом инфляция в 2011 году составила 6,1%.

Росстат свидетельствует, что больше всего чиновники получали в Ненецком автономном округе - 111,3 тыс. руб. в месяц. Самая низкая зарплата оказалась у чиновников Чувашии - 21,6 тыс. руб.

В Москве работник исполнительной власти получал 58,8 тыс. руб., в Санкт-Петербурге - 60,1 тыс. руб.

По рассчетам Росстата, госслужащий федеральных органов власти в 2011 году официально получал меньше своего коллеги на регионах в 1,5 раза.