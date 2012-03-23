Чертановский суд столицы в пятницу санкционировал арест лидера националистического движения "Лига обороны Москвы" Даниила Константинова по подозрению в убийстве, сообщила его адвокат Оксана Михалкина.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Константинову меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказала она Михалкина, передает ИТАР-ТАСС. Под арестом активист будет находиться до 22 мая.

Лидер движения подозревается в убийстве молодого человека славянской внешности, совершенное в декабре прошлого года. Сам Константинов заявил в ходе судебных слушаний в пятницу, что уголовное дело против него сфабриковано. Активный участник протестных выступлений прошедшей зимы считает его формой политического преследования. По словам лидера "Лиги обороны Москвы", привлечение его к ответственности связано с протестной деятельностью и участием в оппозиционных митингах.

"Все это происходит с согласия сотрудников центра "Э". Когда меня задержали 5 декабря после первой акции "За честные выборы", мне угрожали вот таким уголовным делом", - рассказал Константинов.

Между тем, по заявлению следствия, вина Константинова подтверждена уже имеющимися доказательствами. Как сообщил следователь, потерпевший по делу заявил, что Константинов угрожал ему, в том числе, физической расправой.

Подозреваемый назвал эти слова ложью.

Суд согласился с позицией следователя, что Константинов, находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей, а также иным путем воспрепятствовать предварительному расследованию, а также может угрожать потерпевшему по делу.

Это решение адвокат Даниила Константинова что считает незаконным и необоснованным и намерена обжаловать его в Мосгорсуде. "Суд даже не учел тот факт, что у Константинова есть алиби", — заявила Малкина.

"АН" писали, что Константинов был задержан накануне в своей квартире.