Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала уголовное дело, возбужденное на нее по факту инцидента с журналистами одного из новостных интернет-порталов в ресторане "Твербуль" в Москве.

Собчак назвала "сфабрикованным" это уголовное дело. В своем микроблоге в Твиттере Ксения написала: "Жаль, что я живу в стране абсурда и лжи, но надо было дойти до сфабрикованного уголовного дела, чтобы понять, в какой стране мы живем".

"АН" сообщали, по факту инцидента с участием Ксении Собчак и оппозиционера Ильи Яшина возбуждено дело по статье "порча имущества" журналистов холдинга Life News.

В открытом письме к начальнику московской полиции Владимиру Колокольцеву главред Ашот Габрелянов утверждает, что Собчак, Яшин и Огнева напали на журналистов медиахолдинга, избили их и сломали им камеру. Кроме того, на встрече присутствовали глава предвыборного штаба Михаила Прохорова Антон Красовский, главред "Сноба" Николай Усков и основательница телеканала "Дождь" Наталья Синдеева.