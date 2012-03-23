Питерский суд не встал на защиту репутации изобретателя Виктора Петрика

В Санкт-Петербурге Кировский районный суд в пятницу отклонил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации автора уникального изобретения Виктора Петрика к ряду академиков Российской академии наук.



"Несколько раз заседание откладывалось, но сегодня иск Петрика о защите деловой репутации был отклонен", - цитирует Интерфакс представителя суда.

"АН" писали, что в России ученые подвергают автора уникального метода промышленного производства графенов Петрика обструкции. Зато в США его изобретения успешно патентуются и уже начинают работать. В 2010 году учёный разместил в своем блоге открытое письмо президенту РАН Юрию Осипову, в котором заявил о намерении подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также иск об упущенной выгоде против академиков Круглякова, Александрова и Захарова.

В минувшем году Виктор Петрик получил поддержку Петровской Академии Наук.

Напомним, еще в 2004 году Виктор Петрик запатентовал промышленный способ производства графенов.