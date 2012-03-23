Главе Генштаба Николаю Макарову присвоено звание Героя России?

Депутаты Госдумы возмущены указом о присуждении начальнику Генштаба Николаю Макарову звания Героя России. Официальной информации о награждении генерала пока не поступало.

Решение о присвоении Макарову звания Героя России было принято в тайне от широкой публики. Соответствующий указ президента засекречен.

Источник в Генштабе рассказал, что поздравления Макаров получал полуофициально в ходе заседания коллегии Минобороны, на которой присутствовал сам главнокомандующий, передает РИА «Новости».

На заседании Госдумы этот вопрос поднял депутат от КПРФ Николай Коломейцев. По его словам, решение наградить Макарова званием Героя России взбудоражило военное экспертное сообщество.

По словам Коломийцева, эксперты недоумевают «почему начальника, разгромившего генштаб и Вооружённые силы, награждают секретными указами высшей наградой Родины». Председатель палаты Сергей Нарышкин поручил думскому комитету по обороне проверить эту информацию.

Генерал армии Николай Макаров возглавляет Генштаб с лета 2008 года. Его называют активным проводником реформы вооруженных сил.