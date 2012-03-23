Полиция Брянска опровергла сообщения о пропаже волонтера

Полиция Брянской области опровергла информацию о пропаже волонтера, занимавшегося поиском похищенной около двух недель назад 9-месячной девочки Анечки Шкапцовой.

В пресс-службе регионального управления МВД, действительно есть молодой человек, числящийся пропавшим без вести, но с поисками девочки это никак не связано, передает РИА Новости.

Сын одного из членов поисково-спасательного отряда пропал 19 марта в Брянске, 23-летний молодой человек выехал из дома на автомобиле "Газель" за женой и ребенком, но до места не добрался.

Поисковой работой этот молодой человек не занимался.