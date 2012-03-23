Полиция Брянска опровергла сообщения о пропаже волонтера
23 марта 2012, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]
Полиция Брянской области опровергла информацию о пропаже волонтера, занимавшегося поиском похищенной около двух недель назад 9-месячной девочки Анечки Шкапцовой.
В пресс-службе регионального управления МВД, действительно есть молодой человек, числящийся пропавшим без вести, но с поисками девочки это никак не связано, передает РИА Новости.
Сын одного из членов поисково-спасательного отряда пропал 19 марта в Брянске, 23-летний молодой человек выехал из дома на автомобиле "Газель" за женой и ребенком, но до места не добрался.
Поисковой работой этот молодой человек не занимался.